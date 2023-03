Roma, 51enne ucciso in sparatoria a Torpignattara: indaga Dda (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – indagano i pm della Dda di Roma sull’agguato di ieri sera in cui è stato ucciso Luigi Finizio. Il cinquantunenne, con precedenti, è stato colpito da vari colpi d’arma da fuoco, di cui alcuni al torace. L’agguato è avvenuto intorno alle 19.30 in una pompa di benzina in via dei Ciceri, a Torpignattara. A indagare sull’omicidio sono gli agenti della Squadra Mobile coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) –no i pm della Dda disull’agguato di ieri sera in cui è statoLuigi Finizio. Il cinquantunenne, con precedenti, è stato colpito da vari colpi d’arma da fuoco, di cui alcuni al torace. L’agguato è avvenuto intorno alle 19.30 in una pompa di benzina in via dei Ciceri, a. Are sull’omicidio sono gli agenti della Squadra Mobile coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

