Rita Dalla Chiesa: “Salvarmi dalla violenza” | Confessione da brividi su Fabrizio Frizzi (Di martedì 14 marzo 2023) Rita dalla Chiesa parla del suo rapporto con Fabrizio Frizzi. Le sue parole di ricordo commuovo il pubblico di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Rita dalla Chiesa si è lasciata andare a un racconto molto intimo che ha ripercorso l’amicizia e l’amore con Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Le sue parole di ricordo sono davvero commoventi e la maggior parte del pubblico scoppia in lacrime. Anche la padrona di casa non riesce a trattenersi. Durante l’intervista, Rita dalla Chiesa ripercorre con l’aiuto di Silvia Toffanin la sua vita: dalla sua infanzia, passando per la ... Leggi su howtodofor (Di martedì 14 marzo 2023)parla del suo rapporto con. Le sue parole di ricordo commuovo il pubblico di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin,si è lasciata andare a un racconto molto intimo che ha ripercorso l’amicizia e l’amore con, scomparso nel 2018. Le sue parole di ricordo sono davvero commoventi e la maggior parte del pubblico scoppia in lacrime. Anche la padrona di casa non riesce a trattenersi. Durante l’intervista,ripercorre con l’aiuto di Silvia Toffanin la sua vita:sua infanzia, passando per la ...

