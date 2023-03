Ristoranti e bar, Confcommercio: “Ci sono 140mila posti di lavoro, ma i giovani vogliono il weekend libero” (Di martedì 14 marzo 2023) sono sempre di più gli chef, i camerieri e i maitre che abbandonano il settore della ristorazione – pur con contratti a tempo indeterminato – per operare in settori come la distribuzione e la logistica, ritenuti più sicuri, anche a fronte di stipendi più bassi. Lo rivela il vicepresidente della Fipe Confcommercio Aldo Cursano, che in un’intervista a Repubblica afferma che ci sono 140 mila posti di lavoro liberi nel suo settore. “I ragazzi oggi ci chiedono più tempo libero e qualità della vita – dice – non vogliono lavorare sei giorni di sera e poi nei fine settimana. Ma noi questo facciamo: lavoriamo quando gli altri si fermano. È una questione di approccio e mentalità, la pandemia ha cambiato tutto”. Ad oggi, secondo Cursano, il settore conta 800 mila dipendenti: “Il ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023)sempre di più gli chef, i camerieri e i maitre che abbandonano il settore della ristorazione – pur con contratti a tempo indeterminato – per operare in settori come la distribuzione e la logistica, ritenuti più sicuri, anche a fronte di stipendi più bassi. Lo rivela il vicepresidente della FipeAldo Cursano, che in un’intervista a Repubblica afferma che ci140 miladiliberi nel suo settore. “I ragazzi oggi ci chiedono più tempoe qualità della vita – dice – nonlavorare sei giorni di sera e poi nei fine settimana. Ma noi questo facciamo: lavoriamo quando gli altri si fermano. È una questione di approccio e mentalità, la pandemia ha cambiato tutto”. Ad oggi, secondo Cursano, il settore conta 800 mila dipendenti: “Il ...

