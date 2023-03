Rileggere Moravia oltre gli equivoci: non fu mai comunista ma un borghese critico e liberale (Di martedì 14 marzo 2023) Vengo a conoscenza che a Torino un Circolo di lettura rammenterà l’opera di Alberto Moravia. Un ciclo di incontri da marzo a maggio, un viaggio nella poetica del grande scrittore. E’ come la comparsa di un fantasma dopo un silenzio sepolcrale. Sono tra i pochi superstiti che possono dire su Alberto Moravia per cognizione diretta e amicizia. Quando è stato rievocato il centesimo anniversario della nascita di Alberto Moravia, 2007, molteplici le iniziative, e la pubblicazione di un romanzo inedito in distinte versioni: “I due amici” (Bompiani), che ha destato un breve interesse sull’Autore e su di una problematica importante nel nostro dopoguerra: il comunismo. Il romanzo è abbozzato, narra di un comunista povero ma intellettuale il quale invidia un amico benestante e borghese. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Vengo a conoscenza che a Torino un Circolo di lettura rammenterà l’opera di Alberto. Un ciclo di incontri da marzo a maggio, un viaggio nella poetica del grande scrittore. E’ come la comparsa di un fantasma dopo un silenzio sepolcrale. Sono tra i pochi superstiti che possono dire su Albertoper cognizione diretta e amicizia. Quando è stato rievocato il centesimo anniversario della nascita di Alberto, 2007, molteplici le iniziative, e la pubblicazione di un romanzo inedito in distinte versioni: “I due amici” (Bompiani), che ha destato un breve interesse sull’Autore e su di una problematica importante nel nostro dopoguerra: il comunismo. Il romanzo è abbozzato, narra di unpovero ma intellettuale il quale invidia un amico benestante e. ...

