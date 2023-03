Rifugio-pensione per cani | educatrice cinofila lancia la raccolta fondi

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il lupo e la rosa” sarà unnelle campagne vicino Avellino che ospiterà ventidi cui si prenderà cura Giuliana D’Andrea, già impegnata ad accudirne quaranta. Sia per il loro mantenimento che per il progetto, D’Andrea,, hato unasulla piattaforma GoFundMe. “Mi occupo – scrive – di migliorare e risolvere i problemi di integrazione deiche cercano famiglia o che devono ritrovare la fiducia negli esseri umani. Da anni – prosegue – con il mio lavoro e con le mie risorse, porto avanti autonomamente, economicamente e fisicamente, il mio volontariato, in una terra difficilissima, dimenticata dalle istituzioni, dove ivagano in ...

