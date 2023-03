Riforma fiscale | sindacati contro il Governo | “Senza risposta | mobilitazione unitaria”

(Di martedì 14 marzo 2023) Il tavolo è fallito. Da Palazzo Chigi le sigle sindacali escono insoddisfatte, dopo un confronto forse superficiale su unaimportante per tutti gli italiani, quale quella del fisco. Beh, d’altra parte ci si sarebbe aspettati ore e ore di serrate discussioni, con gocce di sudore che colano dalla fronte, e svenimenti annessi per ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - marattin : Dalle anticipazioni che circolano, la riforma fiscale del governo Meloni è sostanzialmente la fotocopia di quella d… - marattin : Nel consiglio dei ministri di giovedì il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele… - Lorellastelle : RT @confundustria: Agenzia delle Entrate, la richiesta di informazioni sarà a pagamento: la misura nella bozza della riforma fiscale. Sto… - aranciaverde : RT @confundustria: Agenzia delle Entrate, la richiesta di informazioni sarà a pagamento: la misura nella bozza della riforma fiscale. Sto… -

Non si tratta così un tema che riguarda tutti", è il commento della vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla. Il leader ..."Le tempistiche, annunciate dai rappresentanti del Governo" nell'incontro con i sindacati sulla"prevedono l'adozione dei decreti delegati - che conterranno la disciplina attuativa dei principi espressi nella delega - entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge ..."Unache va a ridurre l'imposizione ha chiarito non è coerente con la necessità di sostenere lo stato sociale". Fracassi ha poi sottolineato che "serve una seria lotta all'...

Riforma fiscale: novità per la tassazione delle persone fisiche Ipsoa

Il disegno di legge atteso giovedi in Consiglio dei ministri può restituire efficienza all'attuale sistema fiscale e stimolare il pil. A patto di avere il coraggio di sostenere nuove imprese che ..."Non siamo d'accordo né sulla riduzione delle tre aliquote, perché va a favorire i redditi alti e altissimi, né sulla flat tax, che è fuori dalla dimensione della progressività prevista dalla Costituz ...