Riforma fiscale, Damiani (FI) a Cusano Italia Tv: “Una riforma fiscale nel nostro Paese è attesa da anni.” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 14 marzo 2023. Dario Damiani, senatore di Forza Italia, è intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv, l’emittente dell’Università Niccolò Cusano. Riguardo la riforma: dai vostri calcoli è sostenibile? “Innanzitutto siamo in una fase di studio, di confronto, aspettiamo i primi segnali che stanno arrivando in Parlamento e nei prossimi mesi iniziamo il percorso parlamentare. Una riforma fiscale nel nostro Paese è attesa da anni. Le intenzioni sono: una riduzione delle 4 aliquote a 3 aliquote, noi di FI lavoreremo per due aliquote, soprattutto per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 14 marzo 2023. Dario, senatore di Forza, è intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi suTv, l’emittente dell’Università Niccolò. Riguardo la: dai vostri calcoli è sostenibile? “Innanzitutto siamo in una fase di studio, di confronto, aspettiamo i primi segnali che stanno arrivando in Parlamento e nei prossimi mesi iniziamo il percorso parlamentare. Unanelda. Le intenzioni sono: una riduzione delle 4 aliquote a 3 aliquote, noi di FI lavoreremo per due aliquote, soprattutto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Nel consiglio dei ministri di giovedì il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele… - marattin : Dalle anticipazioni che circolano, la riforma fiscale del governo Meloni è sostanzialmente la fotocopia di quella d… - marattin : I diritti d’autore non glieli chiediamo, tranquilli. Ma in cambio facciano davvero queste cose, senza aggiungere po… - WarRoomCisnetto : Pronta la riforma #fiscale in stile #flat tax, ma costa e c’è il problema delle #risorse MENO TASSE O PIÙ SOGNI?… - Federculture : L’arte per la sua rilevanza sociale entra nella delega per la riforma fiscale @sole24ore -