Riforma del Patto, accordicchio all’Ecofin. Berlino ottiene che la Commissione debba “tener conto delle opinioni degli Stati membri” (Di martedì 14 marzo 2023) Sulla Riforma del Patto di stabilità , che deve essere approvata entro fine anno, i Paesi europei continuano a essere distanti. Martedì i ministri dell’Economia dei 27 si sono visti a Bruxelles e secondo il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis “hanno raggiunto una convergenza su una serie di elementi e principi chiave per la revisione delle regole fiscali Ue” fornendo “input alla Commissione per avanzare con le proposte legislative che pensiamo di presentare subito dopo il Consiglio europeo”. Dietro il gergo diplomatico che rivendica il segnale di unità ci sono però crepe macroscopiche. Tanto è vero che subito dopo il Consiglio Ecofin vero e proprio, che è finito con un nulla di fatto, un gruppo di ministri, ambasciatori ed esperti economici è stato incaricato di buttar ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Sulladeldi stabilità , che deve essere approvata entro fine anno, i Paesi europei continuano a essere distanti. Martedì i ministri dell’Economia dei 27 si sono visti a Bruxelles e secondo il vicepresidente esecutivo dellaeuropea Valdis Dombrovskis “hanno raggiunto una convergenza su una serie di elementi e principi chiave per la revisioneregole fiscali Ue” fornendo “input allaper avanzare con le proposte legislative che pensiamo di presentare subito dopo il Consiglio europeo”. Dietro il gergo diplomatico che rivendica il segnale di unità ci sono però crepe macroscopiche. Tanto è vero che subito dopo il Consiglio Ecofin vero e proprio, che è finito con un nulla di fatto, un gruppo di ministri, ambasciatori ed esperti economici è stato incaricato di buttar ...

