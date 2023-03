Rifiuti a Roma, ditta rifà la strada e getta gli scarti edili nei bidoni della raccolta differenziata (Di martedì 14 marzo 2023) . E’ successo nel quadrante di Torrevecchia, dove una ditta addetta al rifacimento del manto stradale pubblico, è stata immortalata da un noto programma televisivo mentre si sbarazzava dei propri scarti edili all’interno dei bidoni della raccolta differenziata. Una situazione cui, dopo la visione delle immagini e soprattutto le indagini, ha voluto vederci chiaro il Comune di Roma. Rifiuti a Roma, la ditta edilizia che gettava scarti nei bidoni della differenziata Sono cinque le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia ambientale, al termine di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) . E’ successo nel quadrante di Torrevecchia, dove unaaddetta al rifacimento del mantole pubblico, è stata immortalata da un noto programma televisivo mentre si sbarazzava dei propriall’interno dei. Una situazione cui, dopo la visione delle immagini e soprattutto le indagini, ha voluto vederci chiaro il Comune di, lazia chevaneiSono cinque le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia ambientale, al termine di ...

