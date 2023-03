Riepilogo e gol di Milan-Salernitana 1-1 | 26° giornata

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 marzo 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 13/03/2023 alle 23:07 TEC Gli uomini di Pioli sono inciampati a San Siro contro la(1-1) in unasegnata dagli scarsi risultati delle squadre di testa Giroud porta in vantaggio i rossoneri ma Boulaye Dia pareggia nell’intervallo. Pur non recuperando il terzo posto, ilsi consola di essere quarto Ilnon ha approfittato delle battute d’arresto di Inter, Lazio e Roma e ha aggiunto solo un punto contro la(1-1) che sembra insoddisfacente nonostante serva per tornare in ‘zona Champions’. I lombardi potrebbero riconquistare il terzo posto ma il gol di Dia, che neutralizza quello di Giroud, lo impedisce. Partita ...