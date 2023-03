Ricetta Passato Di Verdura (Di martedì 14 marzo 2023) Ingredienti per il Passato di Verdura – 500g di verdure miste (ad esempio carote, zucchine, patate, cipolla, sedano, porro) – 1 l di brodo vegetale – Olio extravergine di oliva q.b. – Sale e pepe nero q.b. Preparazione del Passato di Verdura Per realizzare il Passato di Verdura, inizia con il lavare accuratamente tutte le verdure. Taglia a cubetti i diversi ortaggi e la cipolla e metti tutto in una pentola. Copri con il brodo vegetale e aggiungi un pizzico di sale e pepe nero. Metti la pentola sul fuoco e porta a ebollizione. Dopo di che, abbassa il calore e lascia cuocere su fiamma bassa per circa 30-40 minuti, finché le verdure non risultano del tutto morbide e ben cotte. A questo punto, con l’aiuto di un frullatore ad immersione, frulla tutto fino ad ottenere una consistenza ... Leggi su 20migliori (Di martedì 14 marzo 2023) Ingredienti per ildi– 500g di verdure miste (ad esempio carote, zucchine, patate, cipolla, sedano, porro) – 1 l di brodo vegetale – Olio extravergine di oliva q.b. – Sale e pepe nero q.b. Preparazione deldiPer realizzare ildi, inizia con il lavare accuratamente tutte le verdure. Taglia a cubetti i diversi ortaggi e la cipolla e metti tutto in una pentola. Copri con il brodo vegetale e aggiungi un pizzico di sale e pepe nero. Metti la pentola sul fuoco e porta a ebollizione. Dopo di che, abbassa il calore e lascia cuocere su fiamma bassa per circa 30-40 minuti, finché le verdure non risultano del tutto morbide e ben cotte. A questo punto, con l’aiuto di un frullatore ad immersione, frulla tutto fino ad ottenere una consistenza ...

