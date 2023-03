Ricerca, la nuova strategia dell’Unibg: network europei e una struttura specializzata per affiancare i docenti (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Sette Ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo inseriti nella classifica mondiale degli scienziati con il più alto livello di produttività scientifica: sono all’interno del 2% dei migliori al mondo, secondo la graduatoria elaborata dall’Università di Stanford, in collaborazione con Elsevier, e pubblicata dalla prestigiosa rivista scientifica PLOS Biology. Si tratta dei professori Andrea Remuzzi, Silvio Vismara, Giampietro Cossali, Sergio Baragetti, Angelo Gargantini, Elena Cefis e Andrea Belleri. Un risultato straordinario per l’ateneo guidato da Sergio Cavalieri, sotto la cui direzione l’ambito della Ricerca è stato potenziato e indirizzato verso obiettivi chiari e definiti. Lo sa benissimo Giacomo Copani, Dirigente dell’Area Ricerca e Terza Missione dell’Unibg, che guida una ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Settetori dell’Università degli Studi di Bergamo inseriti nella classifica mondiale degli scienziati con il più alto livello di produttività scientifica: sono all’interno del 2% dei migliori al mondo, secondo la graduatoria elaborata dall’Università di Stanford, in collaborazione con Elsevier, e pubblicata dalla prestigiosa rivista scientifica PLOS Biology. Si tratta dei professori Andrea Remuzzi, Silvio Vismara, Giampietro Cossali, Sergio Baragetti, Angelo Gargantini, Elena Cefis e Andrea Belleri. Un risultato straordinario per l’ateneo guidato da Sergio Cavalieri, sotto la cui direzione l’ambito dellaè stato potenziato e indirizzato verso obiettivi chiari e definiti. Lo sa benissimo Giacomo Copani, Dirigente dell’Areae Terza Missione, che guida una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloigna1 : RT @CentroStudiInt: L’Inviato Speciale delle Nazioni Unite in #Libia Abdoulaye #Bathily ha annunciato un nuovo piano allo scopo di portare… - baddo71 : RT @disinformatico: Nuova edizione dell’“Efficercatore”: la mia miniguida gratuita ai motori di ricerca - cosvmicl0ve : professori alla mia università che bocciano perché come prima domanda chiedono se sai in cosa sono direttori di ric… - TeleConsiglio : Suggestioni, massime suggestioni, volando tra l’Egitto e l’Italia, alla ricerca dell’insolito, del mistero storico… - eucondrio : Anche #DuckDuckGo integra gli strumenti di intelligenza artificiale generativa nel suo motore di ricerca. DuckAssis… -