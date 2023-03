Ricci (Pd) a Elly Schlein: 'Il partito non si guida con il 53%, le servirà una mano' (Di martedì 14 marzo 2023) Il nuovo Pd di Elly Schlein sta prendendo forma , con tutte le discussioni interne del caso. Una delle questioni principali è quella degli esponenti democratici che hanno sostenuto Bonaccini alle ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Il nuovo Pd dista prendendo forma , con tutte le discussioni interne del caso. Una delle questioni principali è quella degli esponenti democratici che hanno sostenuto Bonaccini alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Balu875651831 : RT @iacopo_melio: @HoaraBorselli Svilente è diventare uno sciocco provocatore ai piedi di quel (non) intellettuale di Antonio Ricci. Come è… - dipigi48 : RT @iacopo_melio: @HoaraBorselli Svilente è diventare uno sciocco provocatore ai piedi di quel (non) intellettuale di Antonio Ricci. Come è… - CarriaggioM : RT @iacopo_melio: @HoaraBorselli Svilente è diventare uno sciocco provocatore ai piedi di quel (non) intellettuale di Antonio Ricci. Come è… - iacopo_melio : @HoaraBorselli Svilente è diventare uno sciocco provocatore ai piedi di quel (non) intellettuale di Antonio Ricci.… -