Rhea Ripley ha scelto la rivale di WrestleMania 39: ecco chi è (Di martedì 14 marzo 2023) L'evento più importante e famoso dell'intero anno del wrestling targato WWE si avvicina a piccoli, ma inesorabili, passi. Un altro match di WrestleMania 39 è stato finalmente deciso e ufficializzato: Rhea Ripley, vincitrice della Royal Rumble 2023, incrocerà le braccia contro Charlotte Flair. In palio, ovviamente, il titolo femminile di SmackDown. Come mai The Eradicator ha scelto la bionda figlia d'arte invece di Bianca Belair? La scelta di Rhea Ripley è ricaduta su Charlotte Flair: assalto al titolo femminile di SmackDown! (Credit foto – pagina Facebook della lottatrice)"La decisione tra Bianca e Charlotte è stata molto difficile. Ho dovuto sedermi e riflettere a lungo sulla mia decisione. Ho degli affari in sospeso con Bianca, ero la contendente numero uno finché non mi sono ...

