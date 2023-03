Rete scuole cultura antimafia, 69 scuole di Palermo aderiscono alla rete per la cultura antimafia: prima iniziativa il 21 marzo: in allegato il testo dell’accordo di rete (Di martedì 14 marzo 2023) Si è insediata la rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola: è formata da sessantanove istituzioni scolastiche della provincia di Palermo che ne hanno sottoscritto un apposito accordo di rete. Ne è scuola capofila l’istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo guidato, con grande competenza, dal dirigente scolastico Giusto Catania che, per decenni, è stato (ed è ancora) la punta di diamante della cultura (e della cultura antimafia, in particolare) della Città di Palermo. Nel corso della prima riunione sono state definiti i primi ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) Si è insediata laper la promozione dellanella scuola: è formata da sessantanove istituzioni scolastiche della provincia diche ne hanno sottoscritto un apposito accordo di. Ne è scuola capofila l’istituto comprensivo Giuliana Saladino diguidato, con grande competenza, dal dirigente scolastico Giusto Catania che, per decenni, è stato (ed è ancora) la punta di diamante della(e della, in particolare) della Città di. Nel corso dellariunione sono state definiti i primi ...

