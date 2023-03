Rete Cowo® | il piacere di vivere il coworking come parte di una community allargata

(Di martedì 14 marzo 2023) È un’esperienza diunica, che si alimenta dalla condivisione di spazi e conoscenze, caratterizzata dalla centralità delle relazioni. Si tratta di quella presentata da, il Network deiIndipendenti composto da oltre 100 spazi tra Italia e Canton Ticino. Inaugurato nel corso del 2008, attualmente interessa, nella medesima misura, proprietari immobiliari e realtà in affitto, aziende e singoli professionisti, associazioni e fondazioni, società ed enti pubblici. Per una corretta e proficua attività dicostituisce il riferimento per una comunità di migliaia di professionisti, afferenti a ogni settore lavorativo. Gli anni di esperienza hanno portato alla definizione di un approccio integrato ben impostato e ...

L'idea si sviluppa a partire dai coworking della, più di 100 diffusi in tutta Italia con degli spazi anche in Svizzera.fornisce così un servizio ai suoi associati e permette agli ...® ha infatti inaugurato uno dei primi spazi nel capoluogo piemontese e nel corso degli anni ha ampliato la propria offerta, fornendo soluzioni in grado di rispondere a un articolato ...L'idea si sviluppa a partire dai coworking della, più di 100 diffusi in tutta Italia con degli spazi anche in Svizzera.fornisce così un servizio ai suoi associati e permette agli ...