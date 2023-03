‘Resto al Sud’, ci sarà uno stand alla Fiera di San Giuseppe (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In occasione della Fiera di San Giuseppe, che si svolgerà nel prossimo fine settimana presso l’area dello stadio ‘Ciro Vigorito, ci sarà uno stand dedicato all’incentivo ‘Resto al Sud’ per promuovere l’attività di consulenza e informazione finalizzata a sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali nella città di Benevento“, è quanto rende noto la consigliera delegata ai rapporti con Invitalia e allo sportello ‘Resto al Sud‘, Maria Carmela Mignone. “Valorizziamo il feedback di un evento commerciale di straordinario richiamo, come la Fiera di San Giuseppe, per un’ulteriore attività divulgativa sugli strumenti di ‘Resto al Sud’, una leva che finora è stata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In occasione delladi San, che si svolgerà nel prossimo fine settimana presso l’area dello stadio ‘Ciro Vigorito, ciunodedicato all’incentivoalper promuovere l’attività di consulenza e informazione finalizzata a sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali nella città di Benevento“, è quanto rende noto la consigliera delegata ai rapporti con Invitalia e allo sportelloal Sud‘, Maria Carmela Mignone. “Valorizziamo il feedback di un evento commerciale di straordinario richiamo, come ladi San, per un’ulteriore attività divulgativa sugli strumenti dial, una leva che finora è stata ...

