Renault lancia app “Plug Inn” per trovare punti di ricarica privati

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault invita i francesi interessati ad entrare a far parte della nuova community, che mette in contatto i proprietari di infrastrutture di ricarica private con gli automobilisti interessati. La community Plug Inn è destinata a crescere nei prossimi giorni e settimane affermandosi come un complemento intelligente alla rete di stazioni di ricarica pubbliche, dislocate un pò ovunque in Francia. Plug Inn si basa su un modello destinato a facilitare il contatto tra migliaia di privati con aspettative complementari. I proprietari dei punti di ricarica privati, soprattutto quelli installati a domicilio, potranno proporre agli automobilisti di venire a ricaricare il veicolo sulla propria ...

