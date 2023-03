Regolamento Porto-Inter: come funziona con i gol fuori casa (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo la pesante sconfitta subita in campionato con lo Spezia, l’Inter si giocano tanto nel match del Do Dragao contro il Porto valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri sono forti della vittoria per 1-0 ottenuta nella sfida di andata grazie alla rete realizzata da Romelu Lukaku e adesso vanno a caccia di un risultato positivo in Portogallo per staccare il pass per la qualificazione ai quarti di finale. Qualora vincessero, ovviamente, non ci sarebbero problemi per i ragazzi di Simone Inzaghi, così come in caso di pareggio. In caso di vittoria di misura del Porto con qualsiasi punteggio, però, la partita andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, dato che i gol segnati fuori casa non valgono più ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo la pesante sconfitta subita in campionato con lo Spezia, l’si giocano tanto nel match del Do Dragao contro ilvalevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri sono forti della vittoria per 1-0 ottenuta nella sfida di andata grazie alla rete realizzata da Romelu Lukaku e adesso vanno a caccia di un risultato positivo ingallo per staccare il pass per la qualificazione ai quarti di finale. Qualora vincessero, ovviamente, non ci sarebbero problemi per i ragazzi di Simone Inzaghi, cosìin caso di pareggio. In caso di vittoria di misura delcon qualsiasi punteggio, però, la partita andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, dato che i gol segnatinon valgono più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qwertycomunica : La Giunta municipale guidata dal sindaco Marco Rizzo ha disposto il nuovo regolamento per i varchi e lo ztl al porto - Miriam52561036 : RT @TrashalCubo: Quindi Piersilvio è indignato a causa delle 'parolacce', mentre sei mesi di degrado e bullismo, conditi da un linguaggio… - porto_matteo : @sandro_rosco 'Me dovete spiega il regolamento' Eh me sa de si - marcob0873 : @mauro58526537 @sauropara @SalvOasi Beh, non puoi portarlo in giro È la legge a dirci che il “pugnale” rientra tra… - santilomonaco : @ardigiorgio l'inutile responsabile organizzazione del PD, nel suo CV ha il cambio di regolamento per evitare a tut… -