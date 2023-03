Regno Unito, bimba nasce a 22 settimane: sopravvive contro ogni probabilità (Di martedì 14 marzo 2023) Storia a lieto fine in Inghilterra: una bimba nato prematuro a sole 22settimane e 5 giorni con meno del 10% delle possibilità di sopravvivere è riuscita a restare in vita. La neonata, nata il 6 settembre scorso al Singleton Hospital di Swansea (Regno Unito), pesava solo 515 grammi e aveva scarsissime probabilità di rimanere in vita. È stata subito messa in incubatrice, dove ha trascorso moltissimi mesi. Era estremamente fragile e traslucida, ha dichiarato la mamma. Rachel, 28 anni, e il compagno Corey sono stati ospitati nelle vicinanze dell’ospedale per trascorrere più tempo possibile con la loro bimba. “È stato il periodo più spaventoso della mia vita, ma lo staff è stato fantastico con me e la mia famiglia. Si sono sempre fidati di me come mamma e del mio ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Storia a lieto fine in Inghilterra: unanato prematuro a sole 22e 5 giorni con meno del 10% delle possibilità dire è riuscita a restare in vita. La neonata, nata il 6 settembre scorso al Singleton Hospital di Swansea (), pesava solo 515 grammi e aveva scarsissimedi rimanere in vita. È stata subito messa in incubatrice, dove ha trascorso moltissimi mesi. Era estremamente fragile e traslucida, ha dichiarato la mamma. Rachel, 28 anni, e il compagno Corey sono stati ospitati nelle vicinanze dell’ospedale per trascorrere più tempo possibile con la loro. “È stato il periodo più spaventoso della mia vita, ma lo staff è stato fantastico con me e la mia famiglia. Si sono sempre fidati di me come mamma e del mio ...

