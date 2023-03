Regalo da Madrid per Kvaratskhelia: sta succedendo a Castel Volturno! (Di martedì 14 marzo 2023) Kvaratskhelia è nel mirino del Real Madrid, ve lo abbiamo evidenziato anche nel corso della giornata di ieri, e non è un segreto ormai che l’idolo del georgiano sia Guti, leggendario trequartista proprio dei Blancos. Da Madrid hanno mandato numerosi messaggi d’amore a Kvara ed oggi è arrivata l’ennesima dimostrazione da Castel Volturno, come raccolto dai nostri inviati al Konami Training Center Da Madrid a Napoli per Kvaratskhelia: il messaggio Alcuni inviati dell’emittente spagnola Chiringuito, vicina proprio alle vicende del Real Madrid, sono arrivati all’allenamento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht per consegnare un Regalo a Kvaratskhelia. Grazie ai nostri inviati al Konami Training ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 marzo 2023)è nel mirino del Real, ve lo abbiamo evidenziato anche nel corso della giornata di ieri, e non è un segreto ormai che l’idolo del georgiano sia Guti, leggendario trequartista proprio dei Blancos. Dahanno mandato numerosi messaggi d’amore a Kvara ed oggi è arrivata l’ennesima dimostrazione daVolturno, come raccolto dai nostri inviati al Konami Training Center Daa Napoli per: il messaggio Alcuni inviati dell’emittente spagnola Chiringuito, vicina proprio alle vicende del Real, sono arrivati all’allenamento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht per consegnare un. Grazie ai nostri inviati al Konami Training ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @tuttonapoli: Guti, regalo per Kvara: in arrivo da Madrid maglia autografata - salvione : Kvaratskhelia, bellissima notizia: da Madrid è arrivato il regalo che aspettava - sportli26181512 : #Kvaratskhelia, bellissima notizia: da Madrid è arrivato il regalo che aspettava: Non sono passate inosservate in S… - cronachecampane : Un regalo da Madrid per Kvaratskhelia: in arrivo la maglia dell’idolo Guti - Pall_Gonfiato : Un regalo per #Kvaratskhelia direttamente da Madrid -