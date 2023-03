Reddito di Cittadinanza, erogazione marzo 2023 e novità (Di martedì 14 marzo 2023) novità per l’erogazione di marzo del Reddito di Cittadinanza, la discussa misura introdotta dal Governo italiano nel 2019 per contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Attualmente, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che hanno fatto domanda a febbraio 2023 riceveranno i messaggi di consegna della Carta Rdc a partire dal 15 marzo. Questa è una buona notizia per coloro che hanno dovuto presentare una nuova richiesta dopo aver aggiornato l’ISEE 2023 o per chi ha dovuto presentare un ISEE corrente. Entro il fine settimana, la maggior parte dei richiedenti di Reddito di Cittadinanza del mese scorso godranno di una nuova mensilità che andrà conteggiata con le altre in ... Leggi su fmag (Di martedì 14 marzo 2023)per l’dideldi, la discussa misura introdotta dal Governo italiano nel 2019 per contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Attualmente, i beneficiari deldiche hanno fatto domanda a febbraioriceveranno i messaggi di consegna della Carta Rdc a partire dal 15. Questa è una buona notizia per coloro che hanno dovuto presentare una nuova richiesta dopo aver aggiornato l’ISEEo per chi ha dovuto presentare un ISEE corrente. Entro il fine settimana, la maggior parte dei richiedenti dididel mese scorso godranno di una nuova mensilità che andrà conteggiata con le altre in ...

