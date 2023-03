Real Sociedad, Kubo: «Voglio la rimonta, voglio entrare nella storia del club» (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Kubo in conferenza stampa in vista del ritorno di Real Sociedad-Roma, ottavo di finale di Europa League Takefusa Kubo, esterno della Real Sociedad, ha parlato in conferenza in vista della sfida contro la Roma in Europa League. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Se ci sono riusciti loro, perché non dovremmo farlo noi? Anche lì abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e loro sì. Se giochiamo meglio nella gara di ritorno, abbiamo maggiori possibilità di rimontare». SOGNI DI rimonta – «Oggi abbiamo provato qualche tiro e sono entrati quasi tutti, quindi i tifosi possono essere fiduciosi. voglio far parte della storia del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole diin conferenza stampa in vista del ritorno di-Roma, ottavo di finale di Europa League Takefusa, esterno della, ha parlato in conferenza in vista della sfida contro la Roma in Europa League. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Se ci sono riusciti loro, perché non dovremmo farlo noi? Anche lì abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e loro sì. Se giochiamo megliogara di ritorno, abbiamo maggiori possibilità dire». SOGNI DI– «Oggi abbiamo provato qualche tiro e sono entrati quasi tutti, quindi i tifosi possono essere fiduciosi.far parte delladel ...

