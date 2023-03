Real Madrid vs Liverpool – ultime notizie e possibili formazioni (Di martedì 14 marzo 2023) Il Liverpool, che ha bisogno di evocare una fetta di magia del Bernabeu per prolungare il suo cammino europeo, si reca nella capitale spagnola per affrontare il Real Madrid nel secondo turno degli ottavi di finale di Champions League mercoledì 15 febbraio sera. I veterani continentali di Carlo Ancelotti hanno rimontato da una situazione di svantaggio di 2-0 per registrare una fenomenale vittoria per 5-2 nella gara di andata ad Anfield tre settimane fa, e solo il più disastroso dei crolli vedrebbe cambiare i biglietti per i quarti di finale. Il calcio di inizio di Real Madrid vs Liverpool è previsto alle 21 Anteprima della partita Real Madrid vs Liverpool a che punto sono le due squadre Real ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 marzo 2023) Il, che ha bisogno di evocare una fetta di magia del Bernabeu per prolungare il suo cammino europeo, si reca nella capitale spagnola per affrontare ilnel secondo turno degli ottavi di finale di Champions League mercoledì 15 febbraio sera. I veterani continentali di Carlo Ancelotti hanno rimontato da una situazione di svantaggio di 2-0 per registrare una fenomenale vittoria per 5-2 nella gara di andata ad Anfield tre settimane fa, e solo il più disastroso dei crolli vedrebbe cambiare i biglietti per i quarti di finale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - ZZiliani : Quindi si prospetta una #Superlega a tre squadre con il Real Madrid e due partecipanti alle serie inferiori. Mica m… - lehat_harkii : @433 Inter, city, napoli, Real Madrid 100% - dani21229241 : RT @dayfootball1981: #RealMadrid #Barcellona Attenzione! Stanno provando a mettere in mezzo anche il Real Madrid. Come già notato da noi e… - realmadridtves : Benzema no falla ante el Liverpool -