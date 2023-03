Real Madrid-Liverpool, Klopp: “Siamo i soli a crederci. Ci proveremo” (Di martedì 14 marzo 2023) Contro il Real Madrid, il Liverpool di Klopp è chiamato all’impresa al Bernabeu in Champions League. Ecco le parole del tecnico tedesco: “Il Real è favorito ma noi abbiamo il dovere di provarci anche con l’1% di possibilità. Siamo capaci di sorprendere anche in positivo, ma sarà complicato anche solo vincere. Passare poi…Non posSiamo concentrarci tutto il tempo su Vinicius. proveremo a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo ad Anfield. Sono l’unico a credere che abbiamo possibilità ma va bene. Ci proveremo perché rispettiamo la competizione e lo sport. Non abbiamo niente da perdere e questo è un vantaggio. Chiaramente preferirei trovarmi nella posizione di Ancelotti…”. E ancora: “Ha ragione Fabinho: il Real è ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Contro il, ildiè chiamato all’impresa al Bernabeu in Champions League. Ecco le parole del tecnico tedesco: “Ilè favorito ma noi abbiamo il dovere di provarci anche con l’1% di possibilità.capaci di sorprendere anche in positivo, ma sarà complicato anche solo vincere. Passare poi…Non posconcentrarci tutto il tempo su Vinicius.a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo ad Anfield. Sono l’unico a credere che abbiamo possibilità ma va bene. Ciperché rispettiamo la competizione e lo sport. Non abbiamo niente da perdere e questo è un vantaggio. Chiaramente preferirei trovarmi nella posizione di Ancelotti…”. E ancora: “Ha ragione Fabinho: ilè ...

