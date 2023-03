Real Madrid-Liverpool, Ancelotti: “Non bisogna fare calcoli. Hazard ha detto la verità, non parliamo molto” (Di martedì 14 marzo 2023) “Semplicemente non dobbiamo fare calcoli, bisogna giocare la partita con la massima intensità con l’obiettivo di vincerla”. Carlo Ancelotti non vuole cali di concentrazione nella gara di ritorno di Champions League che il suo Real Madrid affronterà contro il Liverpool dopo il successo per 5-2 ad Anfield. “All’andata abbiamo fatto molto bene la fase offensiva, ma anche domani ci aspetta una partita aperta dove dovremo ripeterci e giocare il nostro miglior calcio”, ha proseguito il tecnico, che non ha voluto dire troppo sulla formazione: “E’ una domanda trappola e io vi dico che domani esperienza ed energie saranno componenti importanti nel match di domani”. Il tecnico italiano poi ha parlato di Eden Hazard: “Eden ha ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) “Semplicemente non dobbiamogiocare la partita con la massima intensità con l’obiettivo di vincerla”. Carlonon vuole cali di concentrazione nella gara di ritorno di Champions League che il suoaffronterà contro ildopo il successo per 5-2 ad Anfield. “All’andata abbiamo fattobene la fase offensiva, ma anche domani ci aspetta una partita aperta dove dovremo ripeterci e giocare il nostro miglior calcio”, ha proseguito il tecnico, che non ha voluto dire troppo sulla formazione: “E’ una domanda trappola e io vi dico che domani esperienza ed energie saranno componenti importanti nel match di domani”. Il tecnico italiano poi ha parlato di Eden: “Eden ha ...

Real Madrid, la decisione di Kroos sul futuro Commenta per primo Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , Toni Kroos ha deciso di giocare almeno un'altra stagione con la maglia del Real Madrid , estendendo così il proprio contratto. Ancelotti: 'Real, non sottovalutare il Liverpool' "Il messaggio è semplice. Non è nostra idea fare calcoli. Dobbiamo entrare in campo con la volontà di vincere la partita". Carlo Ancelotti carica il Real Madrid in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool domani al Bernabeu per evitare che i "blancos" possano sentirsi appagati dopo la vittoria per 5 - 2 dell'andata in ... CR7 a Gedda 'per contratto', dovrebbe assistere al GP - FormulaPassion Per questa cifra però sarebbe richiesta all'ex giocatore di Manchester United, Juventus e Real Madrid la presenza obbligatoria ad alcuni eventi particolarmente significativi per il paese . Tra questi,... Commenta per primo Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , Toni Kroos ha deciso di giocare almeno un'altra stagione con la maglia del, estendendo così il proprio contratto."Il messaggio è semplice. Non è nostra idea fare calcoli. Dobbiamo entrare in campo con la volontà di vincere la partita". Carlo Ancelotti carica ilin vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool domani al Bernabeu per evitare che i "blancos" possano sentirsi appagati dopo la vittoria per 5 - 2 dell'andata in ...Per questa cifra però sarebbe richiesta all'ex giocatore di Manchester United, Juventus ela presenza obbligatoria ad alcuni eventi particolarmente significativi per il paese . Tra questi,... Il Real Madrid ha in testa un doppio colpo clamoroso: pronti 100 milioni! Calciomercato.com Real Madrid, Ancelotti: “Hazard non gioca perché c’è Vinicius” "Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ... Real Madrid, pronta l'offerta per Bellingham Il Real Madrid preparerà un'offerta, in vista del prossimo mercato invernale, di 100 milioni di euro più 40 di bonus per strappare Jude Bellingham dal Borussia Dortmund. Lo riporta Sport. "Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ...Il Real Madrid preparerà un'offerta, in vista del prossimo mercato invernale, di 100 milioni di euro più 40 di bonus per strappare Jude Bellingham dal Borussia Dortmund. Lo riporta Sport.