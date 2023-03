Real Madrid, Hazard confessa: “Tra me e Ancelotti non c’è più dialogo” (Di martedì 14 marzo 2023) Eden Hazard, centrocampista del Real Madrid, ha affermato che tra lui e Carlo Ancelotti non c’è più alcun dialogo, con il tecnico emiliano che non lo ha quasi mai impegato in questa stagione. Il 32enne belga ha giocato appena 296 minuti in tutte le competizioni, segnando una rete e fornendo ai propri compagni un assist, e non vede il campo dal mese di gennaio. “Tra di noi c’è rispetto, ma non ci parliamo – ha rivelato l’ex Chelsea all’emittente belga RTBF –. Devo rispettare l’uomo Carlo Ancelotti per quello che rappresenta per il calcio, per quello che ha Realizzato in carriera”, ha poi conluso Hazard. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Eden, centrocampista del, ha affermato che tra lui e Carlonon c’è più alcun, con il tecnico emiliano che non lo ha quasi mai impegato in questa stagione. Il 32enne belga ha giocato appena 296 minuti in tutte le competizioni, segnando una rete e fornendo ai propri compagni un assist, e non vede il campo dal mese di gennaio. “Tra di noi c’è rispetto, ma non ci parliamo – ha rivelato l’ex Chelsea all’emittente belga RTBF –. Devo rispettare l’uomo Carloper quello che rappresenta per il calcio, per quello che haizzato in carriera”, ha poi conluso. SportFace.

