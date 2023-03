Re Carlo | la Regina Camilla | Kate Middleton | William | Edoardo | Sophie | ecco la nuova squadra dei Windsor Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di martedì 14 marzo 2023) Parata di Reali, ieri, al Commonwealth Day Service all’abbazia di Westminster. In prima filaed. In una parola, laRoyal Family (foto Getty) La foto qui sopra e quella qui sotto sono state scattate a tre anni una dall’altra. La prima, in alto, il 13 marzo 2023. La seconda, in basso, il 9 marzo 2020. Entrambe, nella stessa occasione: il Commonwealth Day Service all’Abbazia di Westminster a Londra. Trentasei mesi, questi, in cui molto è cambiato in casa. Prima c’era ancora in vita, e sul trono, laElisabetta. Ora non c’è più e al suo posto è salito re. Non solo: tra i working royal c’erano ancora, ufficialmente, il principe Harry e Meghan Markle ...