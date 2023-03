Raw 13 03 2023 Faida familiare

(Di martedì 14 marzo 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Amica Mutual Pavilion di Providence, Rhode Island. Lo show inizia con Edge che raggiunge il ring. Dice che sa bene perché è sul ring, così come lo sanno i fan presenti nell’arena, invita quindi Finn Balor a raggiungerlo per mettere un punto finale alla loro. I The Judgment Day non si fanno attendere e Finn Balor prende la parola. Dice che ora è qui e per una volta vuole sentire cose Edge abbia da dire. Quest’ultimo replica che un paio di settimane fa è stato sfidato per WrestleMania e che accetta la sfida. Gli manca poco per arrivare alla fine della sua carriera e vuole una sfida di alto livello, quindi a WrestleMania sarà un Hell in a Cell Match. A quel punto Rhea Ripley, Damian Priest e Dominik attaccano Edge, ma viene salvato da Dexter Lumis, Johnny Gargano e Candice ...

RAW: i match annunciati per il 20-03-2023 The Shield Of Wrestling

Dopo i rumors circolati nelle ultime settimane, alla fine è arrivata l'ufficialità sul match dei due lottatori dello show rosso allo show degli show ...