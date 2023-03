Rappresentazione del Paesaggio italiano. caso studio, Pozzuoli (Di martedì 14 marzo 2023) Convegno a Palazzo Migliaresi “Rappresentazioni del Paesaggio italiano. caso studio, Pozzuoli. Appuntamento 17 marzo ore 16 Venerdì 17 marzo, alle ore 16, si terrà presso la ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi, al Rione Terra, il convegno “Rappresentazioni del Paesaggio italiano. caso studio, Pozzuoli”, durante il quale sarà presentato il documentario “Pozzuoli. MEMORIE E FUTURO DI TERRA E LAVORO”, narrazione polifonica dell’identità territoriale e comunitaria di Pozzuoli. Il convegno presenta i risultati del Progetto PRIN “Greening the visual” che ha messo insieme tre unità di ricerca – afferenti all’Università di Milano-Bicocca, IULM e Tor Vergata – che hanno lavorato sul ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Convegno a Palazzo Migliaresi “Rappresentazioni del. Appuntamento 17 marzo ore 16 Venerdì 17 marzo, alle ore 16, si terrà presso la ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi, al Rione Terra, il convegno “Rappresentazioni del”, durante il quale sarà presentato il documentario “. MEMORIE E FUTURO DI TERRA E LAVORO”, narrazione polifonica dell’identità territoriale e comunitaria di. Il convegno presenta i risultati del Progetto PRIN “Greening the visual” che ha messo insieme tre unità di ricerca – afferenti all’Università di Milano-Bicocca, IULM e Tor Vergata – che hanno lavorato sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Convegno a Palazzo Migliaresi “Rappresentazioni del Paesaggio italiano. Caso studio, Pozzuoli. Appuntamento 17 marz… - albeggiava52 : RT @pierpi13: Il peso del dolore. La straordinaria artista Celeste Roberge ha trovato un modo per trasmettere la sensazione fisica del dolo… - Obi1K2 : RT @pierpi13: Il peso del dolore. La straordinaria artista Celeste Roberge ha trovato un modo per trasmettere la sensazione fisica del dolo… - MartinaFr91 : RT @pierpi13: Il peso del dolore. La straordinaria artista Celeste Roberge ha trovato un modo per trasmettere la sensazione fisica del dolo… - Lili979 : RT @pierpi13: Il peso del dolore. La straordinaria artista Celeste Roberge ha trovato un modo per trasmettere la sensazione fisica del dolo… -