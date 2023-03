Rapine nei pressi della Stazione di Catania | fermato un giovane

(Di martedì 14 marzo 2023) Gli agentiPolizia di Stato hannoun cittadino tunisino, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali aggravate. In manette è finito un 21enne. L’indagato e un suo connazionale, già sottoposto a misura cautelare, sarebbero stati gli autori di almeno cinque, di cui una in forma tentata, avvenuti nel mese di febbraio, ai danni di altrettante vittime. Colpi messi a segno nella zonaferroviaria centrale del capoluogo etneo vbo/gtr L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un cittadino tunisino, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali aggravate. In manette è finito un 21enne. L'indagato e un suo ...