Rapine negli uffici postali del Casertano: preso il terzo uomo della banda (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 23enne è stato fermato a Castel Volturno (Caserta) da Carabinieri e Polizia di Stato perché ritenuto responsabile di una rapina consumata il 25 gennaio, e di due tentate Rapine ai danni di uffici postali commesse il 23 gennaio e il 7 febbraio scorsi a Caserta e Villa Literno in concorso con altre due persone, già arrestate il 10 marzo scorso. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e hanno permesso di identificare i banditi, che hanno agito con il volto coperto e la pistola, soprattutto attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli uffici dove sono avvenuti i raid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

