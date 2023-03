Ranking ATP, le proiezioni di Jannik Sinner a Indian Wells: possibile sorpasso su Nadal in classifica (Di martedì 14 marzo 2023) Per la terza volta consecutiva, Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. L’azzurro si è imposto per 7-6 (7) 6-4 contro il francese Adrian Mannarino, vendicando la sconfitta subìta da Lorenzo Musetti nel secondo turno del torneo statunitense. Sul cemento californiano Sinner, fino a questo momento, ha messo in mostra una grande solidità mentale e ne servirà ancora molta per continuare il percorso e sognare il successo finale. Ma che riflessi ha nella classifica questo risultato? Con la vittoria menzionata, Sinner si è portato nel Ranking a 2655 punti e, sostanzialmente, ha compensato la scadenza di 90 punti che si portava a inizio settimana, visto quanto fatto nel 2022 in California. Allo stato attuale delle cose, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Per la terza volta consecutiva,ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters1000 di. L’azzurro si è imposto per 7-6 (7) 6-4 contro il francese Adrian Mannarino, vendicando la sconfitta subìta da Lorenzo Musetti nel secondo turno del torneo statunitense. Sul cemento californiano, fino a questo momento, ha messo in mostra una grande solidità mentale e ne servirà ancora molta per continuare il percorso e sognare il successo finale. Ma che riflessi ha nellaquesto risultato? Con la vittoria menzionata,si è portato nela 2655 punti e, sostanzialmente, ha compensato la scadenza di 90 punti che si portava a inizio settimana, visto quanto fatto nel 2022 in California. Allo stato attuale delle cose, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ranking ATP, le proiezioni di Jannik Sinner a Indian Wells: possibile sorpasso su Nadal in classifica - - infoitsport : Ranking ATP, Matteo Berrettini al momento è fuori dalla top20 - sfarnes68 : @GeorgeSpalluto Personalmente una rivisitatina al sistema di punteggi ATP gliela darei, ripristinerei quel bonus al… - infoitsport : Come può cambiare il ranking ATP di Jannik Sinner a Indian Wells? Classifica e proiezioni - OA_Sport : Come può cambiare il ranking ATP di Jannik Sinner a Indian Wells? Classifica e proiezioni: possibile sorpasso su Na… -