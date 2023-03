Ragazzina di 12 anni trovata morta vicino a una ciclabile: "È stata uccisa" (Di martedì 14 marzo 2023) È giallo in Germania sulla morte di una Ragazzina di 12 anni scomparsa sabato sera e trovata poi senza vita in una zona boscosa tra Wildenburg e Hohenhain, a circa un'ora di macchina da Colonia. Il cadavere era nei pressi di una pista... Leggi su today (Di martedì 14 marzo 2023) È giallo in Germania sulla morte di unadi 12scomparsa sabato sera epoi senza vita in una zona boscosa tra Wildenburg e Hohenhain, a circa un'ora di macchina da Colonia. Il cadavere era nei pressi di una pista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : 'Poco dopo le 16 è stata recuperata dai Vigili del fuoco un'altra salma, presumibilmente di una ragazzina fra i 6 e… - ultimoranet : #Germania, una bambina di 12 anni è stata trovata morta in un bosco nei pressi di Freudenberg. La ragazzina era sco… - iononcicredopiu : Festa alcolica in casa a Monza, ragazzina si addormenta e non si sveglia più: morta 18enne - NapoliToday : #Cronaca Messaggi su WhatsApp al fidanzatino di una 11enne, a 14 anni massacrata dal branco - Emigsxr : @La_Piera7 Sento le idiozie che raccontano a una ragazzina di 15 anni . Ogni volta dico alla madre che non capisco… -