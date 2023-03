Rabiot ora può rinnovare il contratto con la Juve: tra l’attesa per l’offerta e le condizioni della firma (Di martedì 14 marzo 2023) Negli ultimi mesi Adrien Rabiot è riuscito ad avere il tanto atteso exploit con la Juve, sia in termini di prestazioni che di numeri. Il centrocampista francese, reduce dalla doppietta in campionato contro la Sampdoria (rivivi QUI la diretta) sta trovando quella continuità tanto richiesta da Allegri a inizio stagione. “Da Rabiot mi aspetto più ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Negli ultimi mesi Adrienè riuscito ad avere il tanto atteso exploit con la, sia in termini di prestazioni che di numeri. Il centrocampista francese, reduce dalla doppietta in campionato contro la Sampdoria (rivivi QUI la diretta) sta trovando quella continuità tanto richiesta da Allegri a inizio stagione. “Dami aspetto più ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giampdisan : @irrisolvibile Beh direi che meglio non si può prendere adesso. Non so se ti sei accorto di ciò che sta succedendo… - ShootersykEku : No eh! Lo abbiamo rigenerato e ora tutti addosso x accaparrarselo.. #Rabiot,uno dei miei pupilli,assieme a #Duglas… - Giogi80 : RT @SoloMilan68: Ora avranno voglia a spiegare protocollo e puttanate varie. Fatto sta che: 1) Goal della Juve: Rabiot TOCCA di mano, il VA… - novabb13 : RT @AgenziaANSIA4: Calcio. Ultim'ora Spuntano dal web nuove immagini del presunto fallo di mano di Rabiot in Juve Sampdoria, dalle quali si… - outsider1899 : RT @SoloMilan68: Ora avranno voglia a spiegare protocollo e puttanate varie. Fatto sta che: 1) Goal della Juve: Rabiot TOCCA di mano, il VA… -