Rabiot ha voglia di Juve: il francese tratta il rinnovo (Di martedì 14 marzo 2023) Il futuro di Rabiot sembra dovesse essere segnato, almeno nel mercato estivo: lo United era vicinissimo al francese, poi gli infortuni in casa Juve ne hanno frenato l'uscita. Dall'ipotesi di dover andare via fino a restare e diventare l'uomo simbolo, può esserci una linea sottile. Adrien Rabiot questa linea l'ha percorsa sull'orlo salvo poi uscirne da campione nonostante le critiche ricevute in passato. Ora il francese ha voglia di restare e potrebbe trattare il rinnovo in queste settimane. Lo scrive Tuttosport.

