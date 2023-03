Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 14 marzo 2023) “Se la legge non viene rispettata e glidellanon vengonoti, non sarò d’accordo con chiunque nello Stato libico”. Parole didele del Gas nel Governo di Unità Nazionale libico. Il, in questa intervista, chiarisce molte notizie che circolano da qualche tempo, condividendo la sua vasta conoscenza ed esperienza nel settore petrolifero, da cui dipende maggiormente la ricchezza del popolo libico., grazie per aver accettato questa intervista. Inizialmente hai fortemente criticato l’accordo tra l’ENIna e la NOC. Pensi ancora che sia illegale? Cosa prevede questo accordo? “Grazie e benvenuti. La posizione ...