"Questo è semplicemente disgustoso": Guardia Costiera, esplode l'ira di Salvini (Di martedì 14 marzo 2023) "È semplicemente disgustoso ipotizzare che la Guardia Costiera non voglia o non debba salvare anche una sola vita umana. Solo pensare che gli oltre 10mila marinai della Guardia Costiera scelgano deliberatamente di non salvare qualcuno è qualcosa di disgustoso". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato a '24Mattino' su Radio 24, interpellato sulle polemiche relative agli sbarchi dei migranti e all'assistenza in mare alle imbarcazioni in difficoltà. Poi lo stesso Salvini ha anche parlato di altri temi concentrandosi molto sulla crociata dell'Europa contro le auto a benzina. E così Salvini, leader del fronte del "no" e stratega del passo indietro di Bruxelles degli ultimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) "Èipotizzare che lanon voglia o non debba salvare anche una sola vita umana. Solo pensare che gli oltre 10mila marinai dellascelgano deliberatamente di non salvare qualcuno è qualcosa di". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo, intervistato a '24Mattino' su Radio 24, interpellato sulle polemiche relative agli sbarchi dei migranti e all'assistenza in mare alle imbarcazioni in difficoltà. Poi lo stessoha anche parlato di altri temi concentrandosi molto sulla crociata dell'Europa contro le auto a benzina. E così, leader del fronte del "no" e stratega del passo indietro di Bruxelles degli ultimi ...

