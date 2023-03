(Di martedì 14 marzo 2023) Ledi Austria, Croazia, Germania e Svizzera hanno ritirato il loroal TAS di Losanna per l’elezione di Johan Eliasch comedella FIS, avvenuta nel congresso di Milano del 25-26 maggio scorso. A confermarlo è una nota ufficiale della Federazione internazionale: «La FIS è soddisfatta che imembri della FIS – Austria, Croazia, Germania e Svizzera – abbiano ritirato l’appello relativo alladel suo. Una decisione del TAS era attesa nei prossimi giorni” “La FIS ha sempre ritenuto che le affermazioni avanzate fossero al tempo stesso frivole e prive di fondamento: le elezioni presidenziali si sono svolte nel pieno rispetto degli statuti FIS e della legge svizzera. Il fatto che ilsia stato ritirato significa ...

Quattro federazioni ritirano il ricorso per la rielezione del presidente FIS OA Sport

Le federazioni di Austria, Croazia, Germania e Svizzera hanno ritirato il loro ricorso al TAS di Losanna per l'elezione di Johan Eliasch come presidente della FIS, avvenuta nel congresso di Milano del ...