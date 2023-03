Quarta Repubblica, l’inchiesta su quanto inquinano le sedi Ue (Di martedì 14 marzo 2023) e sugli sprechi di denaro del Parlamento Europeo Un’inchiesta su quanto inquinano le sedi Ue e sugli sprechi di denaro del Parlamento Europeo è andata in onda ieri sera a “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Nicola Porro, in prima serata, su Retequattro. L’inviato della trasmissione si è recato a Bruxelles per verificare se le Istituzioni Europee, che chiedono sacrifici in nome del clima, siano da esempio e rispettino tutte quelle regole che si vogliono imporre ai cittadini dell’Unione. Girando liberamente per le sale del palazzo di Bruxelles, ci si è resi conto come in realtà lo spreco energetico sia enorme. L’inviato di Quarta Repubblica ha mostrato il certificato energetico del Parlamento Europeo, dove risulta che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 marzo 2023) e sugli sprechi di denaro del Parlamento Europeo Un’inchiesta suleUe e sugli sprechi di denaro del Parlamento Europeo è andata in onda ieri sera a “”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Nicola Porro, in prima serata, su Retequattro. L’inviato della trasmissione si è recato a Bruxelles per verificare se le Istituzioni Europee, che chiedono sacrifici in nome del clima, siano da esempio e rispettino tutte quelle regole che si vogliono imporre ai cittadini dell’Unione. Girando liberamente per le sale del palazzo di Bruxelles, ci si è resi conto come in realtà lo spreco energetico sia enorme. L’inviato diha mostrato il certificato energetico del Parlamento Europeo, dove risulta che ...

