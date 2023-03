Quaresma: «Inter, potevo dare di più! Col Porto difficile, vinca il migliore» (Di martedì 14 marzo 2023) Ricardo Quaresma, ex calciatore di Porto ed Inter attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League fra le sue due ex squadre SFIDA – Queste le parole di Quaresma, doppio ex della sfida fra Porto ed Inter: «Sarà una partita difficile, sono due ottime squadre. Il Porto è una buona società, penso sarà una grande partita e che vinca il migliore. Periodo all’Inter? Ricordo bene, penso che avrei potuto dare di più. NOn ho approfittato al massimo di questa opportunità. Con i nerazzurri ho vinto tanto ed ho imparato tanto. Sono felice di aver avuto la possibilità di vestire la maglia ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Ricardo, ex calciatore diedattualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League fra le sue due ex squadre SFIDA – Queste le parole di, doppio ex della sfida fraed: «Sarà una partita, sono due ottime squadre. Ilè una buona società, penso sarà una grande partita e cheil. Periodo all’? Ricordo bene, penso che avrei potutodi più. NOn ho approfittato al massimo di questa opportunità. Con i nerazzurri ho vinto tanto ed ho imparato tanto. Sono felice di aver avuto la possibilità di vestire la maglia ...

