Quando si gioca il ritorno Napoli-Eintracht? Data | orario e diretta tv Champions League

(Di martedì 14 marzo 2023) Ilospiterà l’neldegli ottavi di finale di2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 15 marzo nella cornice del Maradona. Dopo il 2-0 dell’an, i partenopei devono difendere il vantaggio tra le mura amiche. Spalletti non vuole cali di concentrazione, ma il pass per i quarti di finale è vicinissimo. Si può fare la storia: dopo aver vinto il proprio girone diper la seconda volta, ilha la possibilità di centrare i quarti per la prima volta in oltre 90 anni di attività. Lasarà assicurata in esclusiva su Amazon Prime Video. SportFace.

Quando si gioca Napoli-Eintracht Francoforte Data, programma, orario, tv e streaming OA Sport

Partita storica per il Napoli. Per la prima volta può raggiungere i quarti di finale di Champions League affrontando l'Eintracht Francoforte.