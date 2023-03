Quando il recupero diventa maxi. Caso in Bolivia: si gioca quasi un tempo in più! (Di martedì 14 marzo 2023) 90 minuti, più recupero. Una dicitura detta e ridetta all’interno del linguaggio calcistico. Gli scorsi Mondiali in Qatar avevano... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) 90 minuti, più. Una dicitura detta e ridetta all’interno del linguaggio calcistico. Gli scorsi Mondiali in Qatar avevano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Beppe_Coach : Quando devo creare un programma di allenamento parto da: 1? Obiettivo/ necessità (colloquio). 2? Base di partenza… - eNo11 : RT @DiaVoltaire: @nonio93 @diavolisempre @eNo11 È gente che parlava di 'stagione fallimentare' quando l'Inter era virtualmente sopra di un… - DiaVoltaire : @nonio93 @diavolisempre @eNo11 È gente che parlava di 'stagione fallimentare' quando l'Inter era virtualmente sopra… - vespertime : Vi ricordate quando scrivevo che ho tutta una serie di serie tv che recupero per pranzo/dopo pranzo? Sto guardando… - breveinutile : @forzadraghi @jungle1970 Recupero un vecchio thread per rispondere a questo argomento. La questione in sintesi è ch… -