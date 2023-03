Quando fare la spesa diventa un dramma: non andare mai a quest’ora al supermercato (Di martedì 14 marzo 2023) andare a fare la spesa può diventare spesso un vero dramma: non andare mai a quest’ora al supermercato o saranno guai! fare la spesa per molti di noi è una vera tortura. Questa attività apparentemente banale può infatti rivelarsi un dramma. Al giorno d’oggi a venirci in aiuto ci pensano i vari servizi per la consegna direttamente a domicilio. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, siamo noi a doverci recare al supermercato almeno una volta alla settimana. Quando è meglio fare la spesa (Grantennistoscana.it)Tenendo, poi, conto che la maggioranza delle persone tende a svolgere questa faccenda nel fine settimana o la sera dopo il lavoro ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 14 marzo 2023)lapuòre spesso un vero: nonmai aalo saranno guai!laper molti di noi è una vera tortura. Questa attività apparentemente banale può infatti rivelarsi un. Al giorno d’oggi a venirci in aiuto ci pensano i vari servizi per la consegna direttamente a domicilio. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, siamo noi a doverci recare alalmeno una volta alla settimana.è megliola(Grantennistoscana.it)Tenendo, poi, conto che la maggioranza delle persone tende a svolgere questa faccenda nel fine settimana o la sera dopo il lavoro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : “Bisogna spaventarli a morte”, scriveva Hancock. Terrorizzare la gente per far digerire le restrizioni non è stata… - ZZiliani : La cosa buffa è tutto questo sbattimento del mondo #Juventus per cancellare o fare ridurre i 15 punti di penalità q… - _Nico_Piro_ : Ora debunkerete pure questa roba? ?? Quando l’informazione in Italia (in Germania lo fa) tornerà a fare il suo lavor… - kingoftheheart : @BrandauerLudwig Quando ti dimentichi di fare il TAGLIANDO ???? - St4tlerWaldorf : Patriarcato a casa Caigi: Moglie a pilates e io a casa a fare la doccia alla pupa, piegare il bucato e preparare la… -