Quando dal bacio tra Venere e Giove nascono due Ufo

Il cielo di marzo ha ospitato uno degli eventi astronomici più spettacolari dell'anno: il bacio tra i due pianeti più luminosi, Venere e Giove. Il 2 marzo i due pianeti si sono trovati alla distanza minima, ed hanno regalato un incontro ravvicinato che è stato ammirato dall'inizio di questo mese. Purtroppo non sono stati in pochi ad avere scambiato questo fenomeno naturale poco comune per un paio di Ufo (leggi qui). Cominciamo con lo spiegare cosa è questa congiunzione tra i due pianeti. In astronomia, la congiunzione è un evento che si verifica Quando due corpi celesti appaiono a breve distanza tra loro nel cielo. Nel caso di Venere e Giove, la loro congiunzione avviene Quando i due pianeti si trovano sulla stessa linea di vista rispetto alla Terra.

