Qatargate | nuovo rinvio per la richiesta di estradizione dell’europarlamentare Cozzolino

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper ladiAndrea, formulata dalla Procura di Bruxelles. La prossima udienza è stata fissata per l’11 aprile. La Corte d’appello di Napoli – sezione misure di prevenzione – si è riservata la decisione sulle richieste istruttorie integrative, presentate dai difensori dell’indagato, Federico Conte e Dezio Ferraro. “Le nostre quattro richieste alla Corte – spiega l’avvocato Conte – riguardano la natura esplorativa de mandato di arresto; gli atti sottostanti al mandato di arresto, per vedere se esso è autosufficiente, cioè se contiene elementi che da solo, per un giudice italiano, possano giustificare la privazione della libertà personale di un cittadino; il ruolo e le funzioni dei servizi segreti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolajuliani : @brandobenifei @ellyesse @pdnetwork Ma si sa qualcosa di nuovo in merito al Qatargate? Così, chiedo per un amico - RobertoProiett1 : RT @minaccia72: E con la STRONZATA del #PSE #QatarGate abbiamo fatto l'en plein!!! Il nuovo saluto tra #ZeccheIGNORANTI sarà #BaciamoLeMani… - minaccia72 : E con la STRONZATA del #PSE #QatarGate abbiamo fatto l'en plein!!! Il nuovo saluto tra #ZeccheIGNORANTI sarà… - mokkori76 : @serracchiani @pdnetwork Verso un nuovo @pdnetwork! #Qatargate #aboubakar #scafistiLiberiDiAgireIndisturbati Avanti cosi! - feddit_it : Gli eurodeputati svolgono secondi lavori e, anche se questo è perfettamente legale, eticamente è discutibile, sopra… -

Disi parla di rigore e pareggio di bilancio. Con una guerra nel cuore del continente. In più c'è stato il(o Maroccogate), con tutto quello che ne consegue in termini di credibilità. ...... assieme all'ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri " la presunta mente del. Secondo la ... Lo ha dichiarato ilpresidente ceco Petr Pavel, ex capo del comitato militare della Nato, che ......fa intendere che non ci sarà da attendere a lungo per conoscere i profili di questoscandalo. ...la guerra che si combatte nel Donbass fra Mosca e Kiev e poi c'è quel precedente delche ...

Qatargate, rinviata all'11 aprile l'udienza per estradizione di Andrea Cozzolino: è la terza volta Corriere della Sera

Dopo il Qatargate, ecco il Russiagate. Suggestione vecchia, ma scenario inedito: sono i polacchi a puntare il dito contro l'intelligence russa che avrebbe comprato, tanto per cambiare, alcuni eurodepu ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...