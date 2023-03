Putin-Zelensky, il ruolo di Xi Jinping: cosa fa Biden, lo scenario (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Xi Jinping al centro dello scacchiere tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con la guerra tra Mosca e Kiev sullo sfondo. Il presidente della Cina, appena rieletto per il terzo mandato, sembra destinato ad assumere un ruolo di fulcro nel quadro internazionale in cui si muovo Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin e Joe Biden. Xi ha in programma di recarsi a Mosca già la prossima settimana per un incontro con Putin. L’appuntamento imminente è annunciato da fonti che sottolineano l’importanza di questa visita nell’ottica di sostegno a una Russia sempre più isolata dopo il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha tuttavia confermato la visita, aggiungendo che ”al momento non ho nulla da dire su questo argomento. Di norma, gli annunci di visite ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Xial centro dello scacchiere tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con la guerra tra Mosca e Kiev sullo sfondo. Il presidente della Cina, appena rieletto per il terzo mandato, sembra destinato ad assumere undi fulcro nel quadro internazionale in cui si muovo Volodymyr, Vladimire Joe. Xi ha in programma di recarsi a Mosca già la prossima settimana per un incontro con. L’appuntamento imminente è annunciato da fonti che sottolineano l’importanza di questa visita nell’ottica di sostegno a una Russia sempre più isolata dopo il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha tuttavia confermato la visita, aggiungendo che ”al momento non ho nulla da dire su questo argomento. Di norma, gli annunci di visite ...

