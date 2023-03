Putin, come finirà la guerra in Ucraina? L'ex diplomatico: «Saranno i governi occidentali a decidere. Lui non è un supereroe». I tre scenari (Di martedì 14 marzo 2023) Quali conseguenze potrebbe avere per Vladimir Putin la perdita della guerra in Ucraina? E' uno scenario che molti analisti stanno ipotizzando, visto che - secondo l'Institute for the study of... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 marzo 2023) Quali conseguenze potrebbe avere per Vladimirla perdita dellain? E' unoo che molti analisti stanno ipotizzando, visto che - secondo l'Institute for the study of...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Lord Chris Patten, rettore di Oxford ed ex commissario europeo: «#Putin è una delle persone più spiacevoli che abbi… - martaottaviani : di #migranti, subentrando a chi c'era prima rimane. E che #Erdogan e #Putin usino i migranti come arma di… - MarcoFattorini : «Mentre gli estoni venivano deportati, come mia madre in Siberia, i russi occupavano l’Estonia cercando di cancella… - Stefanile29 : RT @martaottaviani: di #migranti, subentrando a chi c'era prima rimane. E che #Erdogan e #Putin usino i migranti come arma di #guerranonlin… - Yojmto : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina Dichiarazioni come questa non fanno altro che spronare Putin a cercare di resistere il più a lungo possib… -