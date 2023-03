Pugilato Femminile | gli Azzurre arrivate a Nuova Delhi per il Mondiale Elite

(Di martedì 14 marzo 2023) Il2023 diavrà luogo in quel del K.D. Jadhav Indoor Hall di(India) dal 14 al 26 marzo. La Kermesse, indetta dall’IBA e organizzata dalla Federboxe indiana, vede la partecipazione di 380 atlete in rappresentanza di 74 nazioni. L’Italia Boxing Team è arrivato ieri nella Capitale indiana per ultimare la preparzione in vista dell’inizio del torneo iridato L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell’IBA. L’italia Boxing Team schiera le seguenti 8 boxer:48 BONATTI ROBERTA CP CS CARABINIERI 50 SORRENTINO GIORDANA CP CS CARABINIERI 52 CHARAABI SIRINE LZ FIAMME ORO 54 SAVCHUK OLENA LZ FIAMME ORO 57 TESTA IRMA LZ FIAMME ORO 60 MESIANO ALESSIA LZ FIAMME ...

Attesa che sta per terminare per le nostre azzurre della Boxe che da domani ( 14 marzo ) disputeranno il Mondiale di categoria in quel di Nuova Delhi . Il Mondiale Elite2023 avrà luogo sul ring della Jadhav Indoor Hall ed arriverà nel suo evento finale, il 26 marzo, data in cui sperano di arrivare le nostre azzurre. Le atlete della Federazione Italiana sono ...La nazionale italiana diparteciperà ai prossimi Mondiali, nonostante la presenza di Russia e Bielorussia con inni e bandiere. La competizione iridata è in programma dal 14 al 26 di questo mese sul ring ...Il campione olimpico dei superleggeri dei Giochi di Mosca 1980, oltre a presiedere l'ente capofila, terrà anche due corsi di. Il progetto è realizzato dall'Asd Milleculure, in collaborazione ...

Pugilato: Mondiali donne; l'Italia va, convocate 8 atlete Agenzia ANSA

La Russia sarà regolrmente presente ai Mondiali femminili di pugilato. Le atlete russe gareggeranno sotto i colori della propria nazione e in caso di oro l’inno russo verrà suonato alla ‘Jadhav Indoor ...Capistrello. "Credo che il mio spirito sia lo stesso di quelle persone che sono lì a combattere, che sia uguale ...