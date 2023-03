Psg, Messi e il futuro incerto (Di martedì 14 marzo 2023) Il futuro di Leo Messi è incerto e non è detto che possa restare al Psg: un bivio in cui dover scegliere cosa è meglio per lui Il futuro di Leo Messi è incerto e non è detto che possa restare al Psg: un bivio in cui dover scegliere cosa è meglio per lui. Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo contratto scade il 30 giugno e ancora non si è parlato di rinnovo. L’argentino temporeggia e intanto dall’America lo corteggiano. Restare in Europa oppure andare in MLS, questa la scelta della Pulce, ma chi gli dà 30 milioni? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Ildi Leoe non è detto che possa restare al Psg: un bivio in cui dover scegliere cosa è meglio per lui Ildi Leoe non è detto che possa restare al Psg: un bivio in cui dover scegliere cosa è meglio per lui. Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo contratto scade il 30 giugno e ancora non si è parlato di rinnovo. L’argentino temporeggia e intanto dall’America lo corteggiano. Restare in Europa oppure andare in MLS, questa la scelta della Pulce, ma chi gli dà 30 milioni? L'articolo proviene da Calcio News 24.

PARIGI - Si inizia a parlare insistentemente del futuro di Lionel Messi. Mentre nelle scorse settimane sembrava ormai fatta per il rinnovo con il Psg, ora iniziano ad apparire voci e indiscrezioni su un addio a fine della stagione. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, ecco l'offerta dall'Arabia Saudita.

Tra i suoi colleghi in attacco è quello con il futuro più incerto. Se non altro per l'età e per la scadenza del contratto, fissata al 30 giugno. Leo Messi un principio di accordo con il Psg l'aveva già trovato durante i Mondiali, ma non è mai stato formalizzato. Nel frattempo sono arrivate le eliminazioni, premature, in Coppa di Francia.

Dall'America tornano alla carica per Leo Messi. L'argentino ha il contratto col Psg in scadenza a giugno, David Beckham insiste per portarlo all'Inter Miami e il futuro della Pulce è sempre più in bilico.